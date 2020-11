Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vier Autos mit Farbe beschmiert

Zeugen gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (31.10.-01.11.) vier Autos mit Farbe beschmiert. Zwei der Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Tat in der Robert-Koch-Straße, zwei weitere im Löfflerweg. Der verursachte Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit den Fällen betraut und hat vier Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell