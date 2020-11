Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Bargeld bei Einbruch in Wohnung erbeutet

Ginsheim-GustavsburgGinsheim-Gustavsburg (ots)

Auf rund 400 Euro Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Merianstraße abgesehen. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr am Freitagmorgen (30.10.) verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie neben dem Bargeld unter anderem eine Armbanduhr. Anschließend suchten sie das Weite. Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell