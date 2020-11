Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Couragierte Zeugen überwältigen Tatverdächtigen nach versuchtem Raubüberfall

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Couragierte Zeugen haben am späten Freitagabend (30.10.) einen 26 Jahre alten Mann nach einem versuchten Raubüberfall bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen hatte es der Tatverdächtige gegen 23.40 Uhr in Coutandinstraße auf die Handtasche einer 27-Jährigen abgesehen. Als die Frau jedoch Gegenwehr leistete und lautstark auf sich aufmerksam machte, ließ der 26-Jährige von ihr ab und flüchtete in Richtung Reviolstraße. Zeugen konnten den Fliehenden schließlich einholen, überwältigen und den herbeigeeilten Polizeistreifen übergeben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache und muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

