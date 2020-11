Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Mörfelden-WalldorfMörfelden-Walldorf (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag (30.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Dreieichstraße verschafft und Beute gemacht. Zwischen 17.45 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen im Stadtteil Mörfelden und brachen hier eine Tür zum Inneren eines dortigen Büros auf. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell