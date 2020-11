Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Ungebetene Gäste im Tierheim Gernsheim

GernsheimGernsheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 31.10.2020 auf Sonntag, 01.11.2020, schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür zum Büro des Tierheims ein und entwendeten das dortige Sparschwein. Das "geschlachtete" Sparschein wurde in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Die unbekannten Täter drückten noch ein gekipptes Fenster des seitlichen Neubaus auf, stiegen ein und durchsuchten auch hier alles. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim.

