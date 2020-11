Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

LampertheimLampertheim (ots)

Am Sonntag, den 01.11.2020, um 09:10 Uhr, kam es in Lampertheim auf der Andreasstraße zu einem Zusammmenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer, der aus der Danzigerstraße einbog. Der 59 jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße wurde hierbei schwerverletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der ebenfalls aus dem Kreis Bergstraße stammende 61 Jahre alte PKW Fahrer blieb hierbei unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Andreasstraße war in Fahrtrichtung Bürstadt für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Zeugen, die vor Ort noch keinen Kontakt zur Polizei hatten und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206-94400 zu melden.

Schmitt, PHK` in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell