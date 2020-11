Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim, Schlechter Halloweenstreich gegen Polizei

LampertheimLampertheim (ots)

Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 00:30 h, warfen unbekannte Personen vom Besucherparkplatz der Polizeistation Lampertheim-Viernheim aus mehrere Eier in den Betriebshof der Polizeistation. Mehrere Eier trafen das Gebäude sowie einen privaten PKW, der im Hof der Polizeistation abgestellt war. Ca. 30 Minuten später wurde erneut ein Bengalofeuerwerkskörper vom Besucherparkplatz aus in den Betriebshof der Polizeistation geworfen und landete neben den dort abgestellten Fahrzeugen. Da dieser sofort bemerkt wurde, konnte eine Beschädigung der Fahrzeuge verhindert werden. Durch eine Anwohnerin konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, die in Richtung Bahnhof weggerannt waren. Eine Absuche nach den Personen verlief negativ. Personen wurden bei dem "Streich" glücklicherweise nicht verletzt.

Berichterstatter: PHK Rüddenklau, PSt. Lampertheim-Viernheim

Ralph Löhnert, KHK und Polizeiführer vom Dienst

