POL-HP: Zeugen gesucht

FürthFürth (ots)

Am Sonntag, den 25.10.2020, gegen 21:00 Uhr kam ein Radfahrer auf Höhe der Siegfriedstraße 31 in 64658 Fürth nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort abgestellten PKW. Der PKW war auf einem privaten Stellplatz abgestellt. Das Fahrrad landete auf der Motorhaube des PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am PKW wird auf 1000EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

