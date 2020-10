Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Wandgemälde mit schwarzer Farbe übersprüht

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

PfungstadtPfungstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Vandalen in der Nacht zum Dienstag (26.- 27.10.) ihr Unwesen in der Kirchstraße getrieben und dort das Wandgemälde am Gebäude einer Jugendeinrichtung mit schwarzer Farbe übermalt. Der verursachte Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro steht hier dem deutlich höheren, individuellen Wert gegenüber. Die Polizei in Pfungstadt ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt in diesem Zusammenhang alle Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06257/9509-0 entgegen.

