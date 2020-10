Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Bürogebäude

Zeugen gesucht

ErzhausenErzhausen (ots)

Auf die Büroräume einer Elektrotechnikfirma in der Bahnstraße hatten es noch unbekannte Täter am Freitag (30.10.) in der Zeit zwischen 24 und 7 Uhr abgesehen. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster gelangten die Kriminellen gewaltsam in das Gebäude und entwendeten dort unter anderem Werkzeug. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell