Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/ Hochtaunuskreis: Bilder aus der Überwachungskamera

Ermittlungsbehörden suchen öffentlich nach falschen Polizisten

Bild-Infos

Download

HeppenheimHeppenheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem im April dieses Jahres in Heppenheim Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro mit der Masche des falschen Polizisten einer Seniorin aus Heppenheim abgeknöpft wurden (wir hatten berichtet), suchen die Ermittlungsbehörden jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen.

Den Tätern gelang es zudem, die EC-Karte zu ergaunern. Mit der Bankkarte fuhren die Gesuchten in den Hochtaunuskreis und haben einige Stunden nach der Tat an einem Geldautomaten in Bad Homburg bereits weitere 3000 Euro abgehoben. Die Bankfiliale war videoüberwacht.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss erwirkt, die Bilder zu veröffentlichen.

Auf den Bildern, die auch auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen, https://k.polizei.hessen.de/1529724061, veröffentlicht sind, ist ein Mann zu sehen, der zwischen 20 und 35 Jahre alt ist. Er ist dunkel bekleidet. Der Gesuchte trägt einen Kapuzenpullover mit weißer Nike-Aufschrift an der linken Brustseite, eine Jacke mit Reißverschluss sowie schwarze Sportschuhe. Zudem trägt er eine dunkle Basecap mit weißem Nike-Logo, eine Sonnenbrille sowie Bluetooth Kopfhörer.

Wer kennt den Gesuchten und kann Hinweise zu ihm, seinem Umfeld und/ oder dem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Alle Hinweise zu ihm nehmen die fallzuständigen Ermittler des Kommissariats 23 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4579335

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell