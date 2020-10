Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Alkoholisierter Autofahrer nach Widerstand über Nacht in Polizeigewahrsam

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer musste nach seinem Widerstand gegen Zivilfahnder die Nacht zum Freitag (30.10.) in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 22.20 Uhr stoppten die Beamten den 35-Jährigen im Bereich der Darmstädter Straße, nachdem er dort ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch beim Gestoppten auf. Da der Rüsselsheimer zunehmen aggressiv wurde, klickten bei ihm die Handschellen und er kam mit auf die Wache. Hierbei und bei den folgenden Maßnahmen leitete er starke Gegenwehr. Ein Alkoholtest ergab hier einen Wert von 1,51 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Da sich der 35 Jahre alte Mann im Anschluss weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, kam er zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

