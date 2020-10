Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Blutentnahme nach positivem Drogentest

KelsterbachKelsterbach (ots)

Ein 23-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstagabend (29.10.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten. Eine Polizeistreife hatte den Mann aus Mörfelden-Walldorf gegen 22.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Mainstraße nach dem Einparken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizisten fielen dabei deutliche körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Der Verdacht wurde durch einen anschließenden Drogentest erhärtet, dieser reagierte positiv auf THC. Der 23 Jahre alte Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell