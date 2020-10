Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ford B-Max flüchtet von Unfallstelle

Zeugenaufruf

EppertshausenEppertshausen (ots)

Am Mittwoch (28.10.) kam es gegen 16:20 Uhr auf der Hauptstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Ford B-Max touchierte im Vorbeifahren ein auf der Hauptstraße geparktes Fahrzeug. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,-EUR. Anwohner haben den Knall gehört und den Halter des geparkten Fahrzeuges auf den Unfall aufmerksam gemacht. Bei dem Unfall gingen Fahrzeugteile des Verursachers verloren. Daher sucht die Polizei derzeit nach einem auf der Beifahrerseite beschädigten Ford B-Max in Sandfarbe/Beige. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation in Dieburg zu melden.

