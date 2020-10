Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach VU-Flucht auf der K 49

ErbachErbach (ots)

Die Geschädigte befuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pkw die K 49 aus Richtung Unter-Mossau kommend in Richtung Erbach. Auf gerader Strecke kam der 19-jährigen Odenwälderin ein schwarzer Pkw entgegen. Das dunkle Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Verkehrsteilnehmerin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dort lenkte sie nach links, der Pkw kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug im Böschungsbereich und kam auf dem Dach zum Liegen. Während die junge Frau durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, entstand an ihrem Wagen Totalschaden. Der Fahrer des schwarzen Pkw´s entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallstelle. Um die Verletzte und den entstandenen Schaden kümmerte er sich nicht. Zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen keine weiteren Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

