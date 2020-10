Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

MichelstadtMichelstadt (ots)

Am Donnerstag (29.10.) kam es gegen 14:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Unfallflucht. Ein 20-jähriger Mossautaler befuhr bei seiner Probefahrt mit einem FIAT die enge Fahrbahn von der B47 kommend in Richtung Innenstadt. Als ihm ein weißer Iveco Transporter teilweise auf seiner Spur entgegenkam, musste der junge Fahrzeugführer nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem abgestellten VW Passat. Sowohl an diesem, als auch an dem Fiat eines Beerfelder Autohauses entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- EUR. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise ergaben, dass hinter dem Unfallverursacher eine schwarze Mercedes A-Klasse fuhr, deren Fahrzeugführer das Unfallgeschehen mutmaßlich mitbekommen hat.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Ihrig, POK / Scheidel, PHK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell