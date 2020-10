Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Trickdiebstahl

Polizei sucht Zeugen

BiblisBiblis (ots)

Ein Trickdieb hatte es am Dienstag (27.10.) auf eine Seniorin abgesehen. Gegen 16 Uhr sprach der Kriminelle die 68-Jährige in der Kirchstraße an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Er lenkte sie geschickt ab, als sie in ihre Geldbörse griff, und entwendete aus dieser 600 Euro.

Der Mann war 1,60 bis 1,70 Meter groß, trug eine braune Mütze, eine Neongelbe oder Neongrüne Jacke und eine Jeanshose. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Nach der Tat entfernte er sich in einem älteren, gelben oder braunen VW Golf.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

