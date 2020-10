Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geldbörse aus schwarzen Mitsubishi gestohlen /Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück

DarmstadtDarmstadt (ots)

Auf eine in einem schwarzen Mitsubishi zurückgelassenen Geldbörse hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (27.-28.10.) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Kiesbergstraße parkenden Fahrzeug, schnappten sich das Ersehnte und traten die Flucht an. Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind nimmt die Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

