Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-WolfskehlenRiedstadt-Wolfskehlen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Hollagasse rückte am Mittwochmorgen (28.10.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 10.15 und 11.15 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Wohnhaus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell