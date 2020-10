Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

GriesheimGriesheim (ots)

Ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus "An der Lutherkirche" ist in der Nacht zum Mittwoch (27.- 28.10.) in das Visier Krimineller geraten. Über ein Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Baustelle verschafft und dort mehrere Werkzeuge im Wert von mindestens 1100 Euro entwendet. Zusätzlich verursachten sie durch ihr Vorgehen einen Schaden von rund 500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall und den weiterführenden Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06155/83850 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

