POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Taschendieb in Straßenbahn

Unbekannter entwendet Mobiltelefon

DarmstadtDarmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein noch unbekannter Taschendieb am Dienstagabend (27.10.) sein Unwesen in einer Straßenbahn der Linie 7 mit Fahrtrichtung Arheilgen getrieben. Gegen 18 Uhr hatte sich der Mann neben einen 23-jährigen Fahrgast gesetzt und ihm unbemerkt das Mobiltelefon aus der Tasche entwendet. Im Anschluss verließ der Täter in Begleitung einer Gruppe weiterer Männer die Straßenbahn an der Haltestelle Maulbeerallee. Der Unbekannte wird als etwa 35 Jahre alt und cirka 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte schwarze, ungepflegte Haare und war mit einer dunklen Jogginghose sowie einem grün karierten Hemd bekleidet. Die Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Hinweise zu dem beschriebenen Unbekannten nehmen die Beamten des Kommissariats 24 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

