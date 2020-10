Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 20-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstagmittag (27.10.), gegen 14.15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Henry-Dunant-Straße und Wilhelm-Seipp-Straße ein Unfall zwischen einer 20-jährigen Radfahrerin und einer 37 Jahre alten Wagenlenkerin.

Die 37-Jährige war mit ihrem BMW auf der Henry-Dunant-Straße in Richtung Wilhelm-Seipp-Straße unterwegs. Gerade als sie nach links in diese einbiegen wollte, übersah sie nach jetzigem Stand die von links kommende Radfahrerin. Die 20-Jährige befuhr den dortigen Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Europaring. Ersten Erkenntnissen zufolge, zog sich die 20 Jahre alte Radlerin bei dem Aufprall schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad und am BMW entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

