Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kripo ermittelt nach Einbruch in Zweifamilienhaus

Täter flüchten ohne Beute

DieburgDieburg (ots)

Nach dem Einbruch in ein Zweifamilienhaus am Dienstagabend (27.10.) in der Weimarer Straße hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 20.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei verdächtige Personen und den Schein von Taschenlampen auf dem Grundstück wahrnahmen. Noch vor Eintreffen der Beamten traten die Täter zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung an. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Kriminellen keine Beute gemacht. Es war ihnen jedoch gelungen, gewaltsam in das Anwesen einzusteigen. Damit verursachten sie einen Schaden von rund 300 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief bislang ohne Ergebnis. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell