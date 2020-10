Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

BischofsheimBischofsheim (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Hans-Dorr-Allee rückte in der Nacht zum Mittwoch (28.10.) in das Visier zwei Krimineller.

Als Anwohner gegen 3.30 Uhr sahen, wie zwei unbekannte Männer mit einer Flex am dortigen Automaten hantierten, meldeten sie den Vorfall umgehend der Polizei. Kurz darauf sollen die dunkel gekleideten Männer in Richtung Parkanlage geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der Zigarettenautomat hielt den Aufbruchsversuchen stand. Dennoch hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Flüchtigen geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell