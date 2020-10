Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt am Rhein: 400 Liter Diesel aus Lastwagen abgezapft

Zeugen gesucht

Stockstadt am Rhein (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (24.10.) und Dienstag (27.10.) haben Diebe ihr Unwesen auf einem Firmengelände im Odenwaldring getrieben. Am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe auf das umfriedete Gelände mit dem Ziel Kraftstoff aus einem dort abgestellten Lastwagen zu abzuzapfen. Hierzu brachen sie gewaltsam den Tankdeckel eines Fahrzeuges aus. Nach dem Abzapfen von rund 400 Liter Diesel traten die Diebe die Flucht an. Die Dezentrale Ermittlunsggruppe in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06258/93430 sachdienliche Hinweise entgegen.

