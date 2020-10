Polizeipräsidium Südhessen

Nach einem Überfall auf einen 23 Jahre alten Mann am letzten Samstag (24.10.) sucht die Kriminalpolizei (K 35) noch dringend Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 23 Uhr Beobachtungen zu der Tat oder den niedergeschlagenen Mann, im Bereich eines Autozubehörhändlers in der Helvetiastraße gemacht haben. Der 23-Jährige berichtete, den Helvetia Parc am späten Abend gequert zu haben, um zu einer nahegelegenen Tankstelle zu laufen. In Höhe des Autozulieferers in der Helvetiastrasse sei er plötzlich von hinten niedergeschlagen worden und zu Boden gegangen. Nach dem Angriff habe er das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, haben 120 Euro gefehlt. Tatverdächtig sind zwei Männer, die ihm gefolgt seien. Für die weiteren Ermittlungen werden alle Beobachtungen zu der Tat unter der Rufnummer 06142 / 6960 von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim entgegengenommen.

