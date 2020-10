Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

A 67: Knapp 34 Stunden ohne Tagesruhezeiten unterwegs

Polizei stoppt Bus auf der Autobahn

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Verkehrsinspektion hat bereits am Sonntag (25.10.) einen Bus auf der Autobahn 67 bei Darmstadt aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrer waren 34 Stunden ohne gültige Tagesruhezeit unterwegs. Gegen 13.45 Uhr stoppten die Beamten den Kraftomnisbus, der von Albanien nach Dortmund unterwegs war. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten fiel auf, da die vier anwesenden Fahrer seit dem Start der Fahrt gegen 4 Uhr am Vortag keine zusammenhängende Tagesruhezeit eingelegt hatten. Diese muss bei einer Mehrfahrerbesatzung innerhalb von 30 Stunden insgesamt 9 Stunden betragen. Ruhezeiten im fahrenden Fahrzeug sind allerdings verboten. Die Fahrer hielten sich jedoch knapp 34 Stunden in dem fahrenden Bus auf. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, die zwölf Fahrgäste mussten ihre Reise anderweitig fortführen. Gegen das Busunernehmen und die Fahrer wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet, in dem ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro im Raum steht.

