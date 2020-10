Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unfall zwischen Streifenwagen und Mercedes

Polizeibeamte und 26-Jährige leicht verletzt

Bischofsheim (ots)

Am Montagabend (26.10.), gegen 21.35 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Mercedes, bei dem zwei Polizeibeamte und eine 26-Jährige leicht verletzt wurden.

Die Beamten waren auf der Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Bauschheim unterwegs. Vor ihnen fuhr eine 26-jährige Fahrerin mit einem silbernen Mercedes. In Höhe der Frankfurter Straße erweckte die Wagenlenkerin im Mercedes den Eindruck am rechten Fahrbahnrand parken zu wollen. Als die 26-Jährige in diesem Zusammenhang plötzlich nach links lenkte um zu wenden, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihr fahrenden Streifenwagen. Durch die Kollision zog sich die 26-Jährige, sowie die 21- und 23-jährigen Polizeibeamten leichte Verletzungen zu. Sie konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme wurde eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hinzugezogen.

