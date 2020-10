Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kellerräume im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße rückten in das Visier Krimineller. Die Einbrüche wurden am Montagabend, den 26. Oktober, der Polizei gemeldet und können einige Wochen zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Haus verschafften, brachen sie unter Gewalteinwirkung mindestens drei Kellerräume auf. Neben einem Werkzeugkasten, entwendeten sie unter anderem auch eine Schlagbohrmaschine. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell