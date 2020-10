Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 36-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Diebesgut in Auto sichergestellt

Komplizin flüchtet

Griesheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Worms wird sich nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (26.10.) wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen. In einem Drogeriemarkt in der Feldstraße war der Mann mit seiner weiblichen Begleiterin aufgefallen. Als die Mitarbeiter beobachten konnten wie beide Personen eine große Tasche, gefüllt mit Ware aus dem Markt in ein Auto verluden, alarmierten sie die Polizei. Beim Erblicken der Verkäuferin trat die noch unbekannte Frau sofort zu Fuß die Flucht an. Ihr Komplize unternahm den Versuch mit dem Wagen wegzufahren. Doch die alarmierten Beamten stoppten den Wagenlenker und nahmen den 36-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung des Autos bestätigte sich der Verdacht und die Ordnungshüter stellten diverse Drogerieartikel als Diebesgut sicher. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Dort wurde er nach Aufnahme der Anzeige und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Von seiner Begleiterin fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

