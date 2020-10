Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Am Montag (26.10.) gegen 19:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem silber/grauen PKW einen schwarzen Opel Vectra, der in der Heidelberger Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 150 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise zum dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

