Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Montag, den 26.10.2020, wurde um 11:36 Uhr in Heppenheim ein weißer 3er BMW an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der BMW musste auf der B3, in Höhe des Netto Parkplatzes, verkehrsbedingt anhalten, als ein dunkler, kleiner Geländewagen vom dortigen Parkplatz auf die B3 einbog und den haltenden BMW an der Rückseite touchierte. Anschließend entfernte sich der Geländewagen von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1400,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

