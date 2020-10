Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Katalysatoren entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Die Katalysatoren mehrerer Fahrzeuge rückten auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers im Alexander-Fleming-Ring im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (24.10.) und Sonntagmittag (25.10.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bauten die Unbekannten aus vier Fahrzeugen die Katalysatoren aus. In diesem Zusammenhang versuchten sie unter Gewaltanwendung in die dortige Werkstatt zu gelangen, was ihnen misslang. Hierbei wurde ein Tor beschädigt. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

