POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Grauer Audi "GG-MA 887" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (25.10.) entwendeten Kriminelle einen grauen Audi in der Virchowstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte der Inhaber den grauen A4 am Samstagabend (24.10.) auf seinem Stellplatz ab. Am nächsten Tag bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle stand. Wie die Kriminellen das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zum Tatzeitpunkt waren beide Kennzeichen "GG-MA 887" am Audi angebracht.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des grauen Audis geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

