Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Groß-Gerau: Kriminelle gehen leer aus

Zeugen nach versuchten Einbrüchen gesucht

Rüsselsheim / Groß-Gerau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße in Rüsselsheim sowie eine Werkstatt im Neuweg in Groß-Gerau gerieten am vergangenen Wochenende (23.-25.10.) in das Visier Krimineller.

Am Samstagmorgen (24.10.), gegen 10 Uhr, stellten die Bewohner des Einfamilienhauses die Einbruchsversuche fest und meldeten den Sachverhalt der Polizei. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Kriminellen unter anderem durch ein Fenster ins Innere des Hauses zu gelangen, was ihnen misslang. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von rund 1500 Euro.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (23.10.) und Sonntagnachmittag (25.10.) suchten Kriminelle eine Auto-Werkstatt auf. Dort versuchten sie eine Tür zur Werkstatt aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

