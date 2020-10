Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt/K153: Mit 1,88 Promille Unfall gebaut

Drei Personen schwer verletzt

Stockstadt/K153 (ots)

Am Samstagabend (24.10.) ereignete sich auf der Kreisstraße 153 gegen 19.30 Uhr ein Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem drei Insassen schwer verletzt wurden.

Eine 20-Jährige war mit ihrem schwarzen Opel auf der Kreisstraße in Richtung Stockstadt unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 23 Jahre alter Wagenlenker. Dieser stieß mit seinem schwarzen Volkswagen, offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit, in Höhe einer dortigen Bahnüberführung mit dem Opel zusammen. Infolge des Aufpralls kam die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie mit einem weißen Audi zusammen. Der 26-jährige Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Auch die 20-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus verbracht. Neben den drei Wägen entstand auch Schaden an der Leitplanke. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden insgesamt auf 39.500 Euro. Alle drei Wägen mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter Anzeichen für den vorausgegangenen Alkoholkonsum bei dem 23-Jährigen fest. Ein Test zeigte im Anschluss 1,88 Promille an. Er musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der vorige Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell