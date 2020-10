Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Scheibe eingeschlagen

Tabakboxen entwendet

Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Griesheim (ots)

In der Nacht zum Montag (25.-26.10.) hatten es noch unbekannte Täter auf die Tabakwaren eines Kiosks in der Friedrich-Ebert-Straße abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagabend, 6 Uhr, schlugen die Täter die Frontscheibe des Verkaufsraumes ein und entwendeten Tabakboxen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 alle sachdienlichen Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, entgegen.

