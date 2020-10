Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Mutmaßlicher Trickdieb geht leer aus

Wer hat Tatverdächtigen bemerkt?

Gernsheim (ots)

Ein mutmaßlicher Trickdieb ging am Freitagnachmittag (23.10.) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bensheimer Straße leer aus. Gegen 14.30 Uhr sprach der Unbekannte einen 68-jährigen Gernsheimer an, der bereits in seinem Auto saß und bat um die Telefonnummer eines Pannenservice. Der hilfsbereite Senior holte daraufhin sein Portemonnaie heraus, in der sich die Mitgliedskarte eines bekannten Pannendienstes befand. Der Tatverdächtige griff nach der Karte, angeblich um die Nummer abzulesen, und wollte nach Eindruck des 68 Jahre alten Mannes auch das Scheinfach erreichen. Er schlug die Hand des vermeintlichen Trickdiebes weg und zog die Geldbörse zurück. Er ging anschließend in Richtung der angrenzenden Bahngleise davon.

Der Unbekannte war Ende 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach gutes Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Steppjacke, einem beigefarbenen Pullover und einer Blue-Jeans. Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist oder die von ihm ebenfalls angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 21/22) zu melden.

