Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Otzberg-Lengfeld, L 3065/ Reinhard-Müller-Ring (ots)

Am Sonntag, 25.10.20, um 15.05 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bickenbach und einem 39-jährigen Motorradfahrer aus Otzberg auf der L 3065/Reinhard-Müller-Ring in der Gem. Otzberg. Die Pkw-Fahrerin wollte von Lengfeld kommend nach links in den Reinhard-Müller-Ring abbiegen und übersah hierbei den Motorradfahrer, der von Groß-Umstadt aus kommend geradeaus weiterfahren wollte. Dieser prallte mit seinem Motorrad gegen das Auto und stürzte anschließend auf die Straße. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Darmstadt gebracht. Sachschaden: 16.000, -- EUR

