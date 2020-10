Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim-Radheim/ Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Schaafheim (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106 zwischen Schaafheim und dem Ortsteil Radheim bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Nach bislang ungeklärter Ursache geriet ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Babenhausen nach Kurvenausgang in Fahrtrichtung Schaafheim auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierauf frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 56-jährigen Schaafheimerin. Hierbei wurden beide beteiligte Fahrzeuge sowie die angrenzende Leitplanke schwer beschädigt, sodass die Fahrzeuge in der Folge abgeschleppt werden mussten. Aufgrund des Zusammenstoßes und der massiven Beschädigung traten große Mengen Öl auf die Fahrbahn aus, sodass die Feuerwehr Schaafheim für ca. 1,5h mit den Ölbinde- und Aufräummaßnahmen beschäftigt war. Die Kreisstraße musste für diese Dauer voll gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Schaafheim und ein Abschleppunternehmen. Die 56-jährige Schaafheimerin wurde in der Folge der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 18.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06071-9656-0 zu melden.

