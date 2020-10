Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Gaststättenkontrollen im Ried

Heppenheim, Lorsch (ots)

Polizei mit Corona-Gaststättenkontrollen

In der Nacht auf den 23.10. wurden im Ried durch die Polizeistation Heppenheim verstärkte Kontrollen im Gaststätten- und Spielothekengewerbe durchgeführt. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich der Großteil der Lokalitäten an sämtliche vorgegebene Regeln, welche durch Landkreis Bergstraße erlassen wurden, halten. Gerade die Sperrzeit wird nahezu strikt eingehalten. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel und so konnte eine Gaststätte in Heppenheim und eine Spielhalle in Lorsch kontrolliert werden, in welchen fast alle für den Betreiber geltenden Regeln nicht eingehalten wurden. So wurden z.B. in der Gaststätte die Abstandsregeln, das Tragen eines MNS, sowie eine geeignete Datenerhebung kategorisch missachtet. Die gleichen Feststellungen konnten auch bei der Spielhalle vorgefunden werden, wobei hier auch z.B. keinerlei Trennvorrichtungen der Automaten vorzufinden waren.

Beide Lokalitäten wurden auf die entsprechenden Missachtungen hingewiesen und sehen sich nun auch möglichen Ordnungswidrigkeitsverfahren gegenüber.

Berichterstatter: Winkenbach, Polizei Heppenheim

