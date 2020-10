Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Dieb in Restaurant

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstagabend (22.10.) hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den flüchtenden Täter beobachten konnten.

Kurz nach 20 Uhr hatte der noch unbekannte Mann ein chinesisch-thailändisches Restaurant in der Darmstädter Straße betreten und eine Essensbestellung aufgeben. Während der Mitarbeiter der Lokalität mit der Zubereitung beschäftigt war, griff der Dieb unvermittelt über die Theke, schnappte sich ein dort liegendes Portemonnaie und rannte in Richtung Leskerstraße davon. Dort bestieg er einen grauen Kleinwagen und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Der Täter wurde als etwa 1,70 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Er hatte kurze Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer braunen Jacke sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Beamten in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell