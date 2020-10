Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, den 21.10.2020 ab 22:00 Uhr und Donnerstag, den 22.10.2020 07:50 Uhr beschädigte ein oder mehrere Täter den an der Rüsselsheimer Straße Höhe Haus-Nr. 113 abgestellten schwarzen Daimler mit dem amtlichen Kennzeichen GG-ZM 47, indem die hintere rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

