Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Lagerhalle

Täter erbeuten Elektroartikel

Pfungstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (20.10.) geriet eine Lagerhalle in der Rudolf-Diesel Straße in das Visier von Kriminellen, die mutmaßlich beim ihrem Einbruch arbeitsteilig vorgegangen waren. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter gegen 22.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gelände sowie der Halle und entwendeten daraus eine größere Menge Elektroartikel. Der Gesamtumfang der gemachten Beute ist derzeit abschließend noch nicht bekannt, dürfte sich aber nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

