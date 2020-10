Polizeipräsidium Südhessen

Am Dienstagmittag (20.10.) ereignete sich gegen 12.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der Landstraße 3482 mit zwei Fahrzeugen.

Die 27-Jährige befuhr mit ihrem gelbem Volkswagen die Landstraße in Fahrtrichtung Bauschheim. Mit einem roten Opel fuhr hinter ihr ein 38 Jahre alter Wagenlenker. Als die Groß-Gerauerin an der Kreuzung "Schönauer Hof", bedingt durch das Rotlicht der Ampelanlage, anhalten musste, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Rüsselsheimer bremste nach derzeitigem Kenntnisstand zu spät und fuhr dem gelben Wagen hinten auf. Am Volkswagen entstand am Heck und am Opel an der Front ein Schaden von insgesamt 2000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter rasch fest, dass der 38-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test zeigte 1,62 Promille an. Er musste im Anschluss die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der Alkoholeinfluss des Rüsselsheimers ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

