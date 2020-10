Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Dieb in Physiopraxis

Ober-Ramstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstag (20.10.), in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr, sein Unwesen in einer Physiotherapiepraxis in der Leuschnerstraße getrieben. Der Kriminelle nutzte das Zeitfenster in welchem der Empfangsbereich für kurze Zeit unbeobachtet war und entwendete aus den Büroschränken zwei Kassen. Die Höhe der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

