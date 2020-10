Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Einbruch in Lagerraum

Täter entwenden Werkzeug

Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots)

Nach dem Einbruch in einen Lagerraum in der Jahnstraße hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Montagabend (19.10.), 17.30 Uhr und Dienstagmorgen (20.10.), 6 Uhr, hatten sich die Kriminellen auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft und daraus mehrere Arbeitsgeräte, darunter auch eine Betonfräse, entwendet. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für den Abtransport der Werkzeuge dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtete werden? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

