Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

Büttelborn (ots)

Am Dienstag, 20.10.20, um 20.30 Uhr, parkte ein 21 jähriger Büttelborner seinen weißen Audi A7 ordnungsgemäß in der Mainzer Str. Höhe Hausnr. 49 am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann nach ca. 30 Minuten wieder an sein Auto kam musste er feststellen, dass die Beifahrertür beschädigt war. Der Verursacher müsste sich demnach auf dem Gehweg befunden haben, so daß ein Roller- oder Radfahrer als möglicher Verursacher in Betracht kommt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebten sich bei der Polizei Groß-Gerau, unter 06152-1750, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Pst. Groß-Gerau

Kuhl, PHK



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell