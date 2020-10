Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen PKW und Radfahrerin

65462 Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montag, den 20.10.2020, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in der Straße Unter der Ruth in Ginsheim ein Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem parkenden Fahrzeug.

Die Fahrradfahrerin fuhr auf dem rechten Gehweg der Straße "Unter der Ruth", aus Richtung Leipziger Straße kommend in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die Straße in gleicher Richtung und hielt im weiteren Verlauf am rechten Fahrbahnrand an. Der Beifahrer des haltenden PKW öffnete die Tür und übersah hierbei die widerrechtlich auf dem Gehweg fahrende Radfahrerin. Diese fuhr in der Folge gegen die geöffnete Beifahrertür und stürzte. Die Radfahrerin entfernte sich anschließend ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen von der Unfallstelle. Die Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, kräftige Statur, ca. 19 Jahre, rote Haare. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen die Hinweise auf die flüchtige Fahrradfahrerin, oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebten sich mit der Polizeistation Bischofsheim (Tel.: 06144 / 9666-0) in Verbindung zu setzen.

