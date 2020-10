POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am 20.10.20, gegen 14:30 Uhr, kam es in Gernsheim, Wallstaße, gegenüber der Kreissparkasse, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Fzg.-Führer vom rechten Fahrbahnrand an und stieß mit einem schwarzfarbenen PKW zusammen, der die Wallstraße von der Magdalenenstraße kommend in Richtung Karlstraße befuhr. Bei dem flüchtigen Fzg. soll es sich um einen dunkelfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR.

Hinweise unter 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim.

